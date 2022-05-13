ЦБ спрогнозировал быструю трансформацию российской экономики

Банк России прогнозирует довольно быструю трансформацию российской экономики в новых условиях. И ее структурная перестройка объективно уже началась, считают эксперты.

В докладе о денежно-кредитной политике ЦБ отметил, что первая фаза такой подстройки уже началась и может завершиться в течение полутора-двух лет. При этом по итогам 2024 года восстановительный рост ВВП составит 2,5-3,5% и в дальнейшем может ускориться.

По словам говорит директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва, процесс состоит из двух этапов. На первом этапе, во время краткосрочной адаптации, решить текущие проблемы удается за счет изменения цепочек поставок товаров и создания добавленной стоимости.

На втором этапе придется заместить критический импорт. Эту задачу можно решить только за счет длительного цикла научно-исследовательских, опытно-конструкторских, внедренческих работ, приводит «Российская газета» мнение Широва.

Он предупредил, что процесс адаптации приведет к изменению секторов экономики. Будут развиваться предприятия, ориентированные на внутренний спрос. Это приведет к тому, что будут повышаться их конкурентоспособность и качество продукции, а значит, станут расти и цены

С этим мнением согласен старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Зубов. Он подчеркнул, что своеобразный разворот отечественного бизнеса на внутренние рынки следует рассматривать как долгосрочную тенденцию.