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Астрономы сфотографировали черную дыру в центре Млечного пути

Источник:
Event Horizon Telescope
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Команда астрономов Event Horizon Telescope впервые опубликовала на своем сайте снимок сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре Млечного пути.

Люди не могут увидеть на изображении сам объект, поскольку он поглощает любое излучение, однако светящийся газ вокруг черной дыры образует характерную картину — темную центральную область, окруженную яркой кольцеобразной структурой.

первое изображение черной дыры Стрелец А*
первое изображение черной дыры Стрелец А*
Фото: © eventhorizontelescope.org

«Мы были ошеломлены тем, насколько хорошо размер кольца согласуется с предсказаниями общей теории относительности Эйнштейна. Эти беспрецедентные наблюдения значительно улучшили наше понимание процессов, которые происходят в центре нашей галактики», — сказал ученый Джеффри Бауэр.

Стрелец А* находится на расстоянии около 27 тысяч световых лет от Земли. Это самая массивная черная дыра нашей Галактики, ее диаметр примерно в 17 раз больше диаметра Солнца, а масса превышает солнечную в 4 миллиона раз.

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