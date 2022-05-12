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Улюкаев вышел на свободу из колонии по УДО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев вышел из исправительной колонии в Твери после решения суда о его условно-досрочном освобождении.

Улюкаева вывез с территории колонии черный Range Rover, который, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, принадлежит его близким. Экс-министр сидел на заднем сидении авто, он не стал общаться с журналистами.

Московский районный суд Твери 27 апреля адвоката Улюкаева о его условно-досрочном освобождении. Прокуратура и администрация колонии «не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение».

Улюкаев стал первым осужденным федеральным министром. Его задержали 14 ноября 2016 года. По версии следствия, его взяли при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению госпакета акций «Башнефти».

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил экс-чиновнику штраф в размере более 130 миллионов рублей, который был полностью выплачен в 2018 году.

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