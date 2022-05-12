Первый случай коронавируса выявили в Северной Корее

Власти Северной Кореи выявили первый на территории страны первый случай заражения коронавирусом, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«В стране произошло крупное чрезвычайное происшествие, прорван противоэпидемический фронт, который надежно был защищен в течение двух лет и трех месяцев, с февраля 2020 года», — приводит ТАСС сообщение ЦТАК.

«Внимательное изучение» образцов, собранных в Пхеньяне 8 мая, показало, что они совпадают с подтипом штамма «омикрон» BA.2.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился ввести во всех городах и регионах страны локдаун. Он указал, что нужно «полностью пресечь распространение вируса путем тщательного блокирования <...> во всех городах и районах страны», чтобы «каждое предприятие и жилое помещение было изолировано».

Ранее власти республики не сообщали о выявлении случаев заражения коронавирусом. Первый случай заражения коронавирусом в мире был выявлен в Китае в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии в марте 2020 года.