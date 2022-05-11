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Законопроект о такси внесли в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси», документ опубликован в электронной базе парламента.

Законопроект делает обязательным в такси наличие устройства контроля за вниманием и усталостью (сонливостью) водителя и таксометра. Арендующие автомобили самозанятые должны будут проходить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, а также предрейсовый контроль технического состояния транспортного средства.

Законопроектом устанавливаются обязательные требования к перевозчикам легковыми такси о том, что их могут обязать предавать сведения о перевозках пассажиров в региональную или муниципальную информационную систему. Служба заказа легкового такси будет обязана предоставить ФСБ удаленный доступ к информационным системам и базам данных заказов.

Согласно законопроекту, водителям запретят управлять такси при совершении определенного количества административных правонарушений в течение года, а также в случае неоплаты более трех штрафов за нарушение ПДД.

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Топ комментариев

Asd10

И вечный гной, покой вам только снится... 🤪

urbasik

Долго жил этот Сепаратист.Пока вы думали что такое перестройка.Мы уже проголосовали об отделении от СССР...

Alhazred

Вместо слова гной лучше подходит слово вой, применительно к этому персонажу )))

Asd10

Да какой-то вой у него гнойный.)))