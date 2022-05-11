Законопроект о такси внесли в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси», документ опубликован в электронной базе парламента.

Законопроект делает обязательным в такси наличие устройства контроля за вниманием и усталостью (сонливостью) водителя и таксометра. Арендующие автомобили самозанятые должны будут проходить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, а также предрейсовый контроль технического состояния транспортного средства.

Законопроектом устанавливаются обязательные требования к перевозчикам легковыми такси о том, что их могут обязать предавать сведения о перевозках пассажиров в региональную или муниципальную информационную систему. Служба заказа легкового такси будет обязана предоставить ФСБ удаленный доступ к информационным системам и базам данных заказов.

Согласно законопроекту, водителям запретят управлять такси при совершении определенного количества административных правонарушений в течение года, а также в случае неоплаты более трех штрафов за нарушение ПДД.