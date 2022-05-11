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Стартовали выплаты нового ежемесячного пособия на детей

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами стартовали в России с 11 мая, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, финансовая помощь будет предоставлена трем с половиной миллионам школьников из малообеспеченных семей, на сегодня поступило свыше 2,5 миллионов заявок.

Средний размер помощи составит от 6 до 12 тысяч рублей на каждого ребенка. Средства будут перечислять на карты родителей, которые подали заявление через портал «Госуслуг», МФЦ или Пенсионный фонд, либо с помощью Почты России.

Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову проконтролировать организацию выплат в быстром и удобном для граждан порядке. Он также попросил главу Минцифры Максута Шадаева обеспечить отсутствие сбоев при отправке заявлений.

Ранее установить выплату на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами предложил Владимир Путин. Ее размер может составить 50%, 75% или 100% от суммы прожиточного минимума в каждом регионе.

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