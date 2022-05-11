НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Медведев обвинил США в начале прокси‑войны против России

Источник:
Sibnet.ru
265 1

США не смогут ограничить экономическое развитие России и ее политическое влияние в мире — «быстрее сломается их печатный станок», написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев уточнил, что ранее Вашингтон одобрил выделение Киеву пакета помощи на сумму 40 миллиардов. Медведев назвал настоящей целью этого «продолжение proxy war против России», а также желание нанести тяжелое поражение Москве, ограничить экономическое развитие и политическое влияние страны в мире.

Зампред Совбеза подчеркнул, что этого «не выйдет». По его словам, «быстрее сломается их печатный станок», за счет которого США постоянно увеличивают «и так запредельно раздутый» госдолг. Он также напомнил про рост цен на бензин и продукты в США, за что, по его словам, американцы должны благодарить «русофобские власти».

«А вот цели спецоперации [РФ по защите Донбасса] будут достигнуты», — заключил зампред Совбеза.

Тема: Военная операция на Украине
МИД заявил о продолжении контактов с украинскими властями
Постпред Крыма заявил, что южные регионы Украины войдут в Россию
США выделят Украине рекордные $40 млрд
Лавров оценил инициативу передачи российских активов Украине
смотреть все
Оборона #Военная политика #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Великобритания ударила по российскому экспорту
Майнеры Ethereum установили рекорд суточной добычи
Новосибирского депутата арестовали за «Бессмертный полк»
Рубль стал самой крепкой валютой в мире
Обсуждение (1)
Картина дня
Медведев обвинил США в начале прокси‑войны против России
Профицит российского бюджета вырос до 800 млрд рублей
Intel представила самые мощные мобильные процессоры
McDonald's задумался о возвращении в Россию под другим брендом
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Опасные находки: почему нельзя поднимать ножи, кресты и кольца
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

И вечный гной, покой вам только снится... 🤪

Acess

Ты не иркут ,а хохлач 69, ты определись за кого, если не за нашу армию, вали отсюда в том числе и страны

Alhazred

Вместо слова гной лучше подходит слово вой, применительно к этому персонажу )))

Asd10

Да какой-то вой у него гнойный.)))