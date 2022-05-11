США не смогут ограничить экономическое развитие России и ее политическое влияние в мире — «быстрее сломается их печатный станок», написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев уточнил, что ранее Вашингтон одобрил выделение Киеву пакета помощи на сумму 40 миллиардов. Медведев назвал настоящей целью этого «продолжение proxy war против России», а также желание нанести тяжелое поражение Москве, ограничить экономическое развитие и политическое влияние страны в мире.

Зампред Совбеза подчеркнул, что этого «не выйдет». По его словам, «быстрее сломается их печатный станок», за счет которого США постоянно увеличивают «и так запредельно раздутый» госдолг. Он также напомнил про рост цен на бензин и продукты в США, за что, по его словам, американцы должны благодарить «русофобские власти».

«А вот цели спецоперации [РФ по защите Донбасса] будут достигнуты», — заключил зампред Совбеза.