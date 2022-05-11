МИД заявил о продолжении контактов с украинскими властями

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что контакты между Россией и Украиной в сфере переговоров осуществляются.

Захарова также прокомментировала заявления американских властей о том, что Вашингтон не видит «жизнеспособного переговорного пути» для урегулирования украинского конфликта.

«Я думаю, многие заявления делаются в том числе под влиянием не грядущей, а уже происходящей смены действующего состава администрации США. <...> Не стоит удивляться тому, что заявления делаются обрывочные, противоречащие друг другу», — сказала Захарова в беседе на радио Sputnik.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская и немецкая стороны хотят добиться скорейшего прекращения огня на Украине, которое позволит довести до конца переговоры Киева и Москвы.

Макрон подчеркнул, что только переговоры между сторонами конфликта позволят восстановить мир.