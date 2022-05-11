Постпред Крыма заявил, что южные регионы Украины войдут в Россию

Южные территории Украины станут еще одним регионом России, считает постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов. Россия больше не позволит попирать основополагающие права наших соотечественников, безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада», — цитирует Мурадова РИА Новости.

Мурадов добавил, что «подаренные» когда-то юго-восточные территории Украины и земли исторической Тавриды всегда были русскими, и там проживает русскоязычное население с общим культурным кодом.

По словам постпреда, на этих территориях сформированы военно-гражданские администрации, запущены российские телеканалы, в учебных заведениях появились российские учебники, а российская валюта входит в экономическую жизнь.