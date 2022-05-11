НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Горячую воду отключат в половине Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
130 0
Фото: © Sibnet.ru

«Новосибирская теплосетевая компания» с 12 мая начнет будет испытывать на прочность тепловые сети по зонам теплоснабжения ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, в нескольких районах отключат горячую воду, сообщает пресс-центр мэрии.

Испытания в круглосуточном режиме продлятся с 12 по 19 мая. Отключение горячей воды продлится с 12 по 24 мая (максимальный срок). Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды по зоне теплоснабжения ТЭЦ-4 – начнется с 08.00 11 мая, по зоне ТЭЦ-5 – с 00.00 11 мая.

Под испытания попадают сети в Калининском, Дзержинском, Железнодорожном, Заельцовском, Октябрьском и Центральном районах. Подробнее узнать об улицах, где отключена вода, можно на сайте СГК.

Следующий этап начнется 16 мая и в него войдет зона ТЭЦ-3. В целом испытания теплосетей и последующее устранение всех выявленных дефекты пройдут в 13 этапов — с 12 мая до 23 июля.

Еще по теме
Новосибирские ученые нашли новый способ идентификации антивещества
Новосибирского депутата арестовали за «Бессмертный полк»
КамАЗ и гаубицы: как запускают военный салют
Новосибирск встретил День Победы. ФОТО
смотреть все
Сибирь #Новосибирск #Город
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Пять фаворитов Евровидения-2022
06.05.2022 13:06
info.sibnet.ru
Фильмы по литературе: лучшее воплощение книг в кино
05.05.2022 01:01
info.sibnet.ru
Пять причин выбрать видеосервис Wink
02.05.2022 13:36
info.sibnet.ru
Новая технология российского кино: как «оживили» Владислава Галкина
30.04.2022 21:01
Самое популярное
Великобритания ударила по российскому экспорту
Майнеры Ethereum установили рекорд суточной добычи
Новосибирского депутата арестовали за «Бессмертный полк»
Рубль стал самой крепкой валютой в мире
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Опасные находки: почему нельзя поднимать ножи, кресты и кольца
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Disobedient

Ну если сама Литва, то да это серьезно.

Disobedient

Давайте тоже 69 за госизмену посадим и выменяем на жертв прибалтийских репрессий?

Disobedient

Оооо жесть. Ну где где это эльдорадо идиотов откуда ну откуда их столько с какого тартара они вылазят???ЦитатаОбращение...

Disobedient

Эритрея или "великая" КНДР Пусть бедные но вменяемые. А эти мало того что бедные, еще и невменяемые.В...