«Новосибирская теплосетевая компания» с 12 мая начнет будет испытывать на прочность тепловые сети по зонам теплоснабжения ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, в нескольких районах отключат горячую воду, сообщает пресс-центр мэрии.

Испытания в круглосуточном режиме продлятся с 12 по 19 мая. Отключение горячей воды продлится с 12 по 24 мая (максимальный срок). Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды по зоне теплоснабжения ТЭЦ-4 – начнется с 08.00 11 мая, по зоне ТЭЦ-5 – с 00.00 11 мая.

Под испытания попадают сети в Калининском, Дзержинском, Железнодорожном, Заельцовском, Октябрьском и Центральном районах. Подробнее узнать об улицах, где отключена вода, можно на сайте СГК.

Следующий этап начнется 16 мая и в него войдет зона ТЭЦ-3. В целом испытания теплосетей и последующее устранение всех выявленных дефекты пройдут в 13 этапов — с 12 мая до 23 июля.