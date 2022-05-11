Врио губернатора Томской области назначили Владимира Мазура

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Томской области Владимира Мазура, сообщается на сайте главы государства. Ранее Мазур был заместителем начальника управления Кремля по внутренней политике.

Мазур сменит на этом посту Сергея Жвачкина, который руководил регионом два губернаторских срока — с 2012 года. 10 мая в своем обращении в соцсетях Жвачкин сообщил, что подал в отставку, причинами такого решения он назвал возраст и желание «дать дорогу молодым».

Мазур родился 19 июня 1966 года в Первомайском районе Томской области. После окончания школы закончил профтехучилище по специальности «газоэлектросварщик». С 2004 по 2007 годы работал заместителем мэра Томска по информационной политике.

После Мазур перешел на работу в ОАО «Запсибгазпром», где с 2008 по 2011 годы являлся гендиректором. Затем в разные годы работал замгубернатора по вопросам инвестиционной политики Тюменской области, главой администрации Тобольска, замгубернатора Калужской области.

С июня 2020 года Мазур являлся заместителем начальника Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.