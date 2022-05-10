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Путин назвал ответственных за тушение лесных пожаров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Ответственность за борьбу с природными пожарами в субъектах России лежит на региональных властях, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Именно главы регионов должны обеспечить тушение пожаров», — сказал он на совещании о ситуации с природными пожарами в регионах, подчеркнув при этом, что федеральный центр со своей стороны предоставляет всю необходимую помощь.

«Обращаю внимание руководства федеральных органов власти, прежде всего, МЧС: должна быть отлажена адекватная система реагирования на лесные пожары, а привлечение дополнительных средств, техники не строится только на формальных признаках», — добавил президент.

Путин напомнил о существующем поручении правительству выделять регионам дополнительно не менее 8 миллиардов рублей на охрану лесов от пожаров. Он предложил участникам совещания доложить, как эти средства используются.

«Таким образом, сейчас у региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы, чтобы предотвращать лесные пожары», — подытожил глава государства, пообещав подписать указ по оценке эффективности властей регионов в борьбе с пожарами.

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