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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Литва признала Россию «террористическим государством»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Saeima / CC BY-SA 2.0

Сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России «террористическим государством» из-за специальной военной операции на территории Украины.

За резолюцию отдали 128 голосов, передает агентство Delfi. Парламентарии также призвали международное сообщество создать специальный уголовный трибунал для расследования и оценки действий России против Украины.

Сейм Литвы также полагает, что у данного трибунала должны быть полномочия выдавать международные ордеры на арест. При этом неприкосновенность лидеров государств, правительств и других должностных лиц нужно снять, отмечается в резолюции.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о военной операции по «демилитаризации» и «денацификации» Украины в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. В апреле Литва понизила уровень дипотношений с Россией, выслала российского посла и закрыла консульство РФ.

Тема: Военная операция на Украине
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