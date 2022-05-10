Литва признала Россию «террористическим государством»

Сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России «террористическим государством» из-за специальной военной операции на территории Украины.

За резолюцию отдали 128 голосов, передает агентство Delfi. Парламентарии также призвали международное сообщество создать специальный уголовный трибунал для расследования и оценки действий России против Украины.

Сейм Литвы также полагает, что у данного трибунала должны быть полномочия выдавать международные ордеры на арест. При этом неприкосновенность лидеров государств, правительств и других должностных лиц нужно снять, отмечается в резолюции.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о военной операции по «демилитаризации» и «денацификации» Украины в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. В апреле Литва понизила уровень дипотношений с Россией, выслала российского посла и закрыла консульство РФ.