Резко выросла площадь лесных пожаров в Иркутской области

Сразу десять лесных пожаров общей площадью более полутора тысяч га действуют в Иркутской области на 10 мая. Шесть из них локализованы на площади около 370 га, сообщили в региональном правительстве.

Накануне на территории региона действовали 13 очагов возгораний на площади около тысячи га. За сутки были локализованы 17 пожаров на общей площади 674,5 га. В процессе локализации — еще четыре лесных пожара на 1184 га.

«Причиной всех 14 обнаруженных 9 мая возгораний по-прежнему остается человеческий фактор. Они расположены в пяти и ближе километрах от населенных пунктов»,— отмечается в сообщении.

В Иркутской области с 7 мая действует режим ЧС из-за неблагоприятных погодных условий на фоне пожаров. Особый противопожарный режим предусматривает запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них техники.