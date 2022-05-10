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Резко выросла площадь лесных пожаров в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МЧС РФ

Сразу десять лесных пожаров общей площадью более полутора тысяч га действуют в Иркутской области на 10 мая. Шесть из них локализованы на площади около 370 га, сообщили в региональном правительстве.

Накануне на территории региона действовали 13 очагов возгораний на площади около тысячи га. За сутки были локализованы 17 пожаров на общей площади 674,5 га. В процессе локализации — еще четыре лесных пожара на 1184 га.

«Причиной всех 14 обнаруженных 9 мая возгораний по-прежнему остается человеческий фактор. Они расположены в пяти и ближе километрах от населенных пунктов»,— отмечается в сообщении.

В Иркутской области с 7 мая действует режим ЧС из-за неблагоприятных погодных условий на фоне пожаров. Особый противопожарный режим предусматривает запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них техники.

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ЧП #Стихии #Иркутск
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Snikolas

Вот поэтому и происходит сейчас спецоперация на украине.

Disobedient

А я и не верю вариантов развития множество , твой вырожденец кликушеством занимается.

Disobedient

Ну если сама Литва, то да это серьезно.

karuto

Штурмовали под руководством советского командования. А сами по себе поляки в 1938 вместе с Гитлером с...