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Российского посла публично оскорбили в Польше. ВИДЕО

Источник:
ТАСС
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Посла России облили красной краской и не дали пройти к мемориалу. Прибывшая на место через несколько минут полиция окружила дипломатов и помогла им дойти до машины, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Посол прибыл на кладбище на дипломатическом автомобиле с российским флагом. После выхода из машины его окружила агрессивно настроенная толпа, которая ранее собралась в этом мемориальном месте с украинскими флагами, облитыми красной краской простынями и антироссийскими лозунгами. Полиции в этот момент на площади не было. Дипломаты смогли сделать несколько десятков шагов, но толпа не позволила им пройти дальше.


Другим прибывающим на кладбище с цветами людям собравшиеся кричат о том, что они якобы не имеют право отдавать дань памяти солдатам и праздновать День Победы.

Посол РФ сообщил, что он и российские дипломаты в ходе инцидента серьезно не пострадали. «Нужно разобраться. Возможно, какая-то царапина. Но ничего серьезного ни у меня, ни у команды», — сказал он в понедельник журналистам.

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Топ комментариев

лачинов

Да я как бы за неё и не переживал никогда.

mosquito__2010

69 это количество сливов в неделю . Человек вообще не отвечает за свои слова, прям от слова совсем ....

Vitall2005

Ты очень сильно расстроишься, когда узнаешь финал этой истории.

Vitall2005

Что та техника без солярки, керосина, специалистов умеющих ей управлять, груда металлолома. Крымскому...