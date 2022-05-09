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Российская авиация уничтожила на Украине вооружение из США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны России

Российская авиация уничтожила на Украине оружие и военную технику из США и западных стран и личный состав резервных подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в российском Минобороны.

Удары наносили высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Соледар. Технику и оружие привезли по железнодорожным путям на станцию Соль.

Также российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник «Байрактар-ТБ2» около острова Змеиный, два — над станцией Мандрыкино в ДНР и селом Переможное в ЛНР и сбили украинский самолет Су-25 в окрестностях села Погоновка Харьковской области.

Кроме того, военные нанесли удары по 19 районам, где дислоцировались личный состав и военная техника, и уничтожили понтонную переправу украинских войск в Чугуевском районе.

Также военные нанесли удары по шести складам с ракетно-артиллерийским вооружением в районах Красная Гора, Верхнекаменка, Маяки в ДНР, Новодружевск в ЛНР, Резниково и Николаевка в Харьковской области.

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Оборона #Оружие #Армия #Конфликты
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