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Страны G7 пообещали не допустить победу России на Украине

Источник:
РБК
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Фото: President Of Ukraine from Україна / CC0

Страны «Большой семерки» (G7: США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония) заявили о намерении обеспечить Украине процветающее будущее и о решимости не допустить победы России на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Путин не должен выиграть свою войну против Украины. Мы обязаны сделать это ради памяти всех тех, кто боролся за свободу во время Второй мировой войны, продолжать бороться за нее сегодня, ради народа Украины, Европы и мирового сообщества», — приводит РБК сообщение американской администрации.

Лидеры стран — участниц G7 назвали честью участие в онлайн-встрече украинского президента Владимира Зеленского, которого заверили в полной солидарности и поддержке. Украина, уверены в «Большой семерке», борется за «мирное, процветающее и демократическое будущее в пределах ее международно признанных границ, с правами и свободами, которыми сегодня пользуются многие из нас».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в ответ, что решимостью «не допустить победы» западные страны «признали успехи» действий Москвы. «Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток», — заявил он.

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