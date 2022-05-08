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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинская армия нанесла удар «Точкой У» по городу Голая Пристань

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины нанесли удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по мирному населению города Голая Пристань в Херсонской области, сообщает Минобороны России.

«Преступный ракетный удар нанесли военнослужащие вооруженных сил Украины по городу Голая Пристань Херсонской области, подвергнув опасности жизни мирных жителей», — сказали ведомстве.

В Минобороны уточнили, что удар был нанесен тактическим ракетным комплексом «Точка-У» ВСУ по частному сектору. Полностью разрушен один дом, где проживала семья с ребенком. Повреждены еще десять зданий, в том числе дом ветерана труда. Пострадали мирные жители.

На кадрах, распространенных военным ведомством, видны разрушенный дом и пристройки в частном секторе города. Местные жители и коммунальные службы разгребают завалы.

«В настоящее время коммунальные службы города приступили к устранению последствий ракетного удара», — добавили в ведомстве.

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