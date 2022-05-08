Премьера «Диверсанта» с «живым» Галкиным 9 мая состоится на Первом

Мини-сериал «Диверсант. Идеальный штурм» покажут на Первом канале 9 мая. В сериале появится персонаж умершего 12-лет назад Владислава Галкина, его вернули на экран благодаря новым технологиям, сообщила пресс-служба телеканала.

Действие мини-сериала развернется весной 1945 года. Вооруженные силы нацистской Германии готовятся к отражению натиска советских войск в Восточной Пруссии, который может стать для немцев роковым. Линия фронта неумолимо приближается к Кенигсбергу.

Немецкое командование отдает распоряжение подразделениям вермахта и фольксштурма превратить город в неприступную крепость, подготовив его к длительной обороне. Взять Кенигсберг извне становится невозможным.

За несколько недель до наступления красноармейцев Алексей Бобриков и Леонид Филатов получают приказ проникнуть в город для выполнения диверсионных задач. Герои попадают в осажденный город и приступают к проведению хитроумной и смертельно опасной разведоперации. А помогать им в организации «идеального штурма» будет неожиданный союзник.

Как воскресили героя Галкина в «Диверсанте»

В новом сезоне герой Владислава Галкина капитан Калтыгин вернется на экраны, благодаря новейшим технологиям синтеза изображения, которые используются в истории российского кинематографа впервые. Создание восьми минут экранного воплощения заняло четыре месяца производства.

Первые два эпизода сериала «Диверсант. Идеальный штурм» покажут в 19.00, а оставшиеся две в 22.10 (после программы «Время»). Премьера состоится 9 мая на Первом канале.