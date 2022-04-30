Новая технология российского кино: как «оживили» Владислава Галкина

Четвертый сезон сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая, в сюжет вернется герой умершего 12 лет назад Владислава Галкина. Его образ воссоздадут благодаря новейшим технологиям синтеза изображения.

В «Диверсанте» Владислав Галкин исполнил главную роль капитана Калтыгина. Актер снялся в первой и второй частях сериала — «Диверсант» (2004 год) и «Диверсант. Конец войны» (2007 год). После смерти Галкина в 2020 году вышел третий сезон «Диверсант. Крым», там капитана Калтыгина не было, хотя по сюжету персонаж не погибал.

В новом сезоне под названием «Диветсант. Идеальный штурм» двойник Владислава Галкина снова появится на экране в образе персонажа, но всего на восемь минут, сообщила пресс-служба Первого канала.

Новая технология

Российский разработчик технологий искусственного интеллекта c помощью нейросетей создал полнофункциональную цифровую модель актера, взяв за основу видеоряд из первых двух сезонов «Диверсанта». Технология использовалась в истории российского кинематографа впервые.

Создание восьми минут экранного воплощения персонажа Галкина заняло четыре месяца производства. Зато получилось не эпизодное появление капитана Калтыгина, а полноценная роль, в которой герой выражает эмоции, двигается, разговаривает.

«Наша задача заключалась в создании цифрового двойника Владислава. Необходимо было найти актера с похожими антропометрическими характеристиками, который бы мастерски исполнил роль дублера», — цитирует пресс-служба Первого канала продюсера проекта Николая Попова.

Для роли проходил отбор из сотни человек, похожих на Галкина. После первых проб отсеялось более двух третей. С каждым подходящим кандидатом провели пробную съемку, проверяя на соответствие в различных ситуациях – в темноте, в движении, в шапке, в снегу. В итоге выбор сузился до одного кандидата с 90-процентным совпадением антропометрии лица.

«Искусственный интеллект, создающий цифрового клона, за 21 день воссоздал лицо Влада, анализируя его работы, в частности, прошлые серий "Диверсанта", а затем сгенерировал полученную модель поверх лица дублера. При воссоздании голоса мы также использовали нейронные сети, обученные на оригинальных аудиозаписях», — рассказал Попов.

Сюжет нового «Диверсанта»

Действие развернется весной 1945 года. Вооруженные силы нацистской Германии готовятся к отражению натиска советских войск в Восточной Пруссии, который может стать для немцев роковым. Линия фронта приближается к Кенигсбергу.

За несколько недель до наступления красноармейцев Алексей Бобриков и Леонид Филатов получают приказ проникнуть в неприступный город с целью выполнения диверсионных задач, важнейшей из которых является поиск слабого места в фортификационных сооружениях Кенигсберга для максимально бескровного штурма.

Леонид и Алексей попадают в осажденный город и приступают к проведению самой хитроумной и смертельно опасной разведоперации в своей жизни. Помогать в организации «идеального штурма» им будет неожиданный союзник.

Главные роли в сериале «Диверсант. Идеальный штурм» сыграли Кирилл Плетнев (Бобриков) и Алексей Бардуков (Филатов). Также в проекте появятся новые персонажи — начальник гестапо Бёме, которого сыграл швейцарский актер Филипп Рейнхардт, и актриса Марта Ланге в исполнении Светланы Смирновой-Кацигаджиевой.