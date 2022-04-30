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Новая технология российского кино: как «оживили» Владислава Галкина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала
Четвертый сезон сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая, в сюжет вернется герой умершего 12 лет назад Владислава Галкина. Его образ воссоздадут благодаря новейшим технологиям синтеза изображения.

В «Диверсанте» Владислав Галкин исполнил главную роль капитана Калтыгина. Актер снялся в первой и второй частях сериала — «Диверсант» (2004 год) и «Диверсант. Конец войны» (2007 год). После смерти Галкина в 2020 году вышел третий сезон «Диверсант. Крым», там капитана Калтыгина не было, хотя по сюжету персонаж не погибал.

В новом сезоне под названием «Диветсант. Идеальный штурм» двойник Владислава Галкина снова появится на экране в образе персонажа, но всего на восемь минут, сообщила пресс-служба Первого канала. 

Новая технология

Российский разработчик технологий искусственного интеллекта c помощью нейросетей создал полнофункциональную цифровую модель актера, взяв за основу видеоряд из первых двух сезонов «Диверсанта». Технология использовалась в истории российского кинематографа впервые.

Создание восьми минут экранного воплощения персонажа Галкина заняло четыре месяца производства. Зато получилось не эпизодное появление капитана Калтыгина, а полноценная роль, в которой герой выражает эмоции, двигается, разговаривает.

«Наша задача заключалась в создании цифрового двойника Владислава. Необходимо было найти актера с похожими антропометрическими характеристиками, который бы мастерски исполнил роль дублера», — цитирует пресс-служба Первого канала продюсера проекта Николая Попова.

Для роли проходил отбор из сотни человек, похожих на Галкина. После первых проб отсеялось более двух третей. С каждым подходящим кандидатом провели пробную съемку, проверяя на соответствие в различных ситуациях – в темноте, в движении, в шапке, в снегу. В итоге выбор сузился до одного кандидата с 90-процентным совпадением антропометрии лица.

«Искусственный интеллект, создающий цифрового клона, за 21 день воссоздал лицо Влада, анализируя его работы, в частности, прошлые серий "Диверсанта", а затем сгенерировал полученную модель поверх лица дублера. При воссоздании голоса мы также использовали нейронные сети, обученные на оригинальных аудиозаписях», — рассказал Попов.

Сюжет нового «Диверсанта»

Действие развернется весной 1945 года. Вооруженные силы нацистской Германии готовятся к отражению натиска советских войск в Восточной Пруссии, который может стать для немцев роковым. Линия фронта приближается к Кенигсбергу.

За несколько недель до наступления красноармейцев Алексей Бобриков и Леонид Филатов получают приказ проникнуть в неприступный город с целью выполнения диверсионных задач, важнейшей из которых является поиск слабого места в фортификационных сооружениях Кенигсберга для максимально бескровного штурма.

Леонид и Алексей попадают в осажденный город и приступают к проведению самой хитроумной и смертельно опасной разведоперации в своей жизни. Помогать в организации «идеального штурма» им будет неожиданный союзник.

Главные роли в сериале «Диверсант. Идеальный штурм» сыграли Кирилл Плетнев (Бобриков) и Алексей Бардуков (Филатов). Также в проекте появятся новые персонажи — начальник гестапо Бёме, которого сыграл швейцарский актер Филипп Рейнхардт, и актриса Марта Ланге в исполнении Светланы Смирновой-Кацигаджиевой.

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Топ комментариев

Disobedient

Таких как эйдельман лучше всех себе заберите, пусть ваших детей учат и воспитывают. А то наших деток...

Удавиков

При этом он не смог пояснить, кто отдавал им приказы.Махновщина, самый настоящий бандитизм, делал что...

karuto

Германия должна пойти на любые жертвы ради победы демократии над здравым смыслом.

Disobedient

Надеюсь одного только пожалели, остальных его земляков даже закапывать не стали.