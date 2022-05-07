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Grand Theft Auto V запустили в невероятном разрешении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Энтузиаст запустил Grand Theft Auto V с фотореалистичными модификациями в разрешении 8K. В результате выпущенная еще в 2015 году игра серьезно преобразилась. В частности, для запуска использовался пресет Beyond All Limits, а также трассировка лучей.

Для запуска игры в разрешении 8K потребовалось внушительная компьютерная сборка с установленной видеокартой ASUS GeForce RTX 3090 TUF Gaming с 24 ГБ видеопамяти, а также процессором AMD Ryzen 9 3900X.

Несмотря на чрезвычайно высокое разрешение 8K, а также трассировку и максимальные настройки графики, GTA V практически не притормаживает.

Grand Theft Auto V считается одной из самых коммерчески успешных игр современности. В ноябре 2021 года продажи экшена от студии Rockstar Games на всех платформах превысили 155 миллионов копий.

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