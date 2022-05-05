Отопительный сезон завершится в Новосибирске 11 мая, такое постановление подписал мэр города Анатолий Локоть.

Согласно нормативам, отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов на протяжении пяти дней.

По данным пресс-центра мэрии, после завершения этого отопительного сезона городские службы начинают подготовку объектов энергетического хозяйства и жилищного фонда к следующему.

Энергетики пока не сообщали, когда начнутся гидравлические испытания сетей. Обычно это происходит сразу после отключения отопления.