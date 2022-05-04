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Инновационный светильник для РЖД разработали на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © компания «Энергосберегающие технологии»

Барнаульское промпредприятие «Энергосберегающие технологии» разработало инновационный уличный светильник для РЖД, сообщило Минпромэнерго Алтайского края.

Особенность светильника заключается в инновационной оптической системе, которая позволила изготовить прибор в едином корпусе, тем самым сделать его монолитным, легким, крепким и значительно снизить стоимость светильника в сравнении с западными аналогами.

Уточняется, что светодиодный ригельный светильник изготовлен полностью из отечественных комплектующих и уже внесен в единый реестр российской радиотехнической продукции Минпромторга. Сейчас предприятие оформляет интеллектуальную собственность на изобретение.

Два года назад на встрече представителей Алтайского кластера энергомашиностроения и филиала Западно-Сибирской железной дороги поступил запрос на поиск инновационных решений в области безопасного уличного освещения железнодорожных путей.

Спустя четыре месяца компания «Энергосберегающие технологии» представила прототип светильника для ригельного освещения. В течение этого времени разработку активно эксплуатировали и проводили тестовые испытания на железной дороге. В итоге светильник получил высокую оценку железнодорожников и положительное заключение.

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Наука #Техника #Алтайский край
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