Киев обвинил Венгрию в планах по захвату части Украины

Венгрия после начала российской военной операции якобы запланировала захват части украинской территории, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Венгрия почему-то считала, что может забрать часть своей территории», — приводит РБК слова Данилова, сказанные им эфире телемарафона «UAразом». Он пригрозил, что после урегулирования кризиса в стране Венгрию могут ожидать последствия.

Посольство Венгрии раскритиковало отвергло обвинения. «Эти утверждения о Венгрии содержат необоснованные, ложные обвинения, которые разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении. <…> Мы решительно отвергаем и осуждаем лживые наветы», — заявило диппредставительство.

Украинские официальные лица не раз обвиняли власти Венгрии в планах по захвату Закарпатской области Украины. В этом регионе проживает около 150 тысяч венгров. В Будапеште считают, что Украина их притесняет.