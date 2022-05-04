Октябрьский район Новосибирска остался завален мусором

Проблемы с вывозом мусора остались в Октябрьском районе Новосибирска, в остальных районах ситуацию стабилизировали, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов в ходе оперативного совещания.

«Визуальный контроль, который проводит министерство ЖКХ и энергетики региона, подтверждает улучшение. Остаются проблемы по отдельным маршрутам в Октябрьском районе Новосибирска. Проблема будет решена за счет усиления техникой. Ситуация с вывозом мусора находится на контроле», сообщил Денис Архипов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть добавил, что есть проблемы с вывозом мусора в частном секторе Октябрьского Дзержинского и Ленинского районов. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил профильному министерству тщательно фиксировать все нарушения графиков вывоза ТКО.

«Мы вошли в плановый режим работы, продолжаем осуществлять свою деятельность в штатном режимеТехники у нас хватает. На данный момент активно трудоустраиваем новых водителей и операторов. За 8 рабочих дней приняли в штат 28 новых сотрудников, полностью укомплектовали 14 экипажей, еще один экипаж нанят по договору ГПХ», — сказал гендиректор ООО «Экотранс-Н» Роман Колачев.

Водители компании продолжают забастовку. В соцсетях также появляются фотографии переполненных мусорных площадок.