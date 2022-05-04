Зеленский потребовал участия России в восстановлении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания боевых действий в восстановлении страны должны принимать участие как Россия, так и европейские страны.

«Говоря о восстановлении Украины и о том, кто должен этим заняться, я считаю, что Россия должна [участвовать в этом]», — приводит ТАСС слова президента Украины, сказанные им в интервью западным СМИ.

Зеленский отметил, что Украина «борется за всю Европу». «В этом смысле я убежден, что вся Европа должна понять это и помочь в восстановлении нашей страны, нашей промышленности, а также, конечно, прийти на наш рынок», — сказал он.

При этом украинский лидер утверждал, что «Россия должна выплатить Украине репарации». «Мы отчетливо понимаем это», — указал он, подчеркнув, что Киев «получает соответствующие сигналы со стороны западных стран».

Зеленский ранее заявил, что после окончания боевых действий его стране потребуется финансовая поддержка на сотни миллиардов долларов, а украинский премьер Денис Шмыгаль оценил сумму этой потенциальной поддержки в 600 миллиардов долларов.