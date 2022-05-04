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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин заявил Макрону о готовности к диалогу с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Россия по-прежнему открыта к диалогу, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», — говорится в сообщении.

Путин информировал о ходе спецоперации на Донбассе, в том числе об освобождении Мариуполя и эвакуации на заводе «Азовсталь» гражданских лиц. Такая договоренность была достигнута встрече с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем 26 апреля, сообщили в Кремле.

Президент России подчеркнул, что страны-члены Евросоюза игнорируют военные преступления украинских силовиков, массированные обстрелы городов и населенных пунктов Донбасса.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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