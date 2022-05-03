Анонсированы новые отключения российских банков от SWIFT

Евросоюз шестым пакетом санкций расширит список российских банков, которых отключат от системы SWIFT, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

При этом чиновник не стал уточнять, в отношении каких организаций будут введены дополнительные ограничения, передает AFP. Заявление прозвучало во время визита в Латинскую Америку.

«В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти», — отметил Боррель.

Евросоюз пока ввел пять пакетов санкций против России, они затрагивают физических лиц, организации, финансовый сектор, а также энергетику. Среди банков под блокирующие санкции попали ВТБ, «Открытие», «Новикомбанк» и «Совкомбанк», они отключены от SWIFT.