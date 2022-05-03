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Анонсированы новые отключения российских банков от SWIFT

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Евросоюз шестым пакетом санкций расширит список российских банков, которых отключат от системы SWIFT, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

При этом чиновник не стал уточнять, в отношении каких организаций будут введены дополнительные ограничения, передает AFP. Заявление прозвучало во время визита в Латинскую Америку.

«В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти», — отметил Боррель.

Евросоюз пока ввел пять пакетов санкций против России, они затрагивают физических лиц, организации, финансовый сектор, а также энергетику. Среди банков под блокирующие санкции попали ВТБ, «Открытие», «Новикомбанк» и «Совкомбанк», они отключены от SWIFT.

Тема: Военная операция на Украине
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Экономика #Деньги
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