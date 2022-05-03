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Стронций-90 выявили в Северо‑Крымском канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: madison-qst / CC BY 3.0

Ученые севастопольского Института биологии южных море опубликовали результаты анализов днепровской воды, взятой из Северо-Крымского канала в марте 2022 года, сообщает пресс-служба исследовательского заведения.

В частности, зафиксировано значительное повышение по сравнению с 2014 годом концентрации растворенного стронция-90 в воде, которая достигла показателей этого радионуклида в Нижнем Днепре весной 1988 года.

До 2014 года по Северо-Крымскому каналу в водоемы полуострова с днепровской водой попадали и радионуклиды, выброшенные при аварии на Чернобыльской АЭС. После перекрытия канала Украиной концентрация цезия-137 и стронция-90 в крымских озерах снизилась в пять раз.

Теперь радиоактивные изотопы вновь присутствуют в воде Северо-Крымского канала — концентрация стронция-90 зафиксирована на уровне 400 беккерелей на один кубометр, как это было в 1988 году.

При этом специалисты отмечают, что данный уровень не опасен для человека и природы. Параллельно исследователи выяснили, что концентрация химических загрязнителей в воде не превышает допустимых уровней.

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