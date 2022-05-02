Израиль раскритиковал Лаврова за слова о еврейских корнях Гитлера

Глава МИД России Сергей Лавров порассуждал о еврейских корнях Адольфа Гитлера и ярых евреях-антисемитах. На эти слова резко отреагировали израильские политики, назвавшие высказывания ложью.

«Он (Зеленский) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода" как у нас говорят», — заявил Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет».

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отреагировал на высказывание, назвав его ложью. Политик отметил, что слова российского министра не соответствуют действительности, и посчитал, что их цель — «обвинить самих евреев в ужасных исторических преступлениях». Он также заявил, что крайне серьезно относится к заявлению Лаврова.

«Высказывания министра иностранных дел Лаврова являются одновременно непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма по отношению к евреям — это обвинять самих евреев в антисемитизме», — высказался министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

Кроме того, посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД для разъяснений после слов Лаврова.