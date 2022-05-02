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Депутат Госдумы призвала поднять цены на алкоголь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стоимость алкоголя в России можно увеличить, поскольку он не является продуктом первой необходимости, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

«Я считаю, что можно не повышать стоимость мяса, а стоимость алкоголя можно повышать. Без этого мы точно все проживем, а вот без белка и других необходимых продуктов — нет», — цитирует Соломатину URA.RU.

Любое воздействие алкоголя плохо влияет на здоровье, особенно у молодых людей. Поэтому чем меньше будет возможностей для употребления алкоголя, тем лучше, считает она.

Соломатина раскритиковала идею бизнеса разрешить торговлю сигаретами везде, сохраняя возрастной ценз. При такой поддержке потом придется тратить деньги на лечение людей.

«Я бы очень хотела, чтобы у каждого включился мозг, и мы жили не на уровне своих эмоций, а думали перед тем, как делать какой-то определенный шаг, особенно при употреблении алкоголя», — заявила депутат.

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Политика #Россия #Продукты
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