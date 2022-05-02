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Минстрой поддержал увеличение налогового вычета на новостройки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минстрой планирует распространить увеличенный в два раза налоговый имущественный вычет на приобретение жилья в новостройках, сообщил глава министерства Ирек Файзуллин.

Газета «Известия» сообщила, что депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме разрабатывают законопроект о повышении лимитов налогового вычета минимум в два раза. При принятии законопроекта максимальный налоговый вычет при покупке жилья может составить до 520 тысяч рублей, а на погашение процентов по ипотеке — до 780 тысяч рублей.

«Мы пока обсуждаем распространение только на новостройки (повышенного налогового вычета, если законопроект будет принят)», — цитирует ТАСС Файзуллина.

Министр также отметил, что нововведение планируется распространить только на будущие покупки жилья. Однако не исключил, что в ведомстве оценят возможность распространения законопроекта и на уже совершенные сделки, по которым еще не получен налоговый имущественный вычет.

Покупатель жилья сейчас может вернуть в качестве налогового вычета до 260 тысяч рублей или до 390 тысяч рублей при ипотечном кредите.

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