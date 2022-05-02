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Началась короткая рабочая неделя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Неделя началась в России с двух выходных — понедельника и вторника, на работу те, кто трудится по пятидневной неделе, выходя со среды, 4 мая.

1 мая — традиционный праздник, сейчас называемый Днем Весны и Труда. Так как в 2022 году он выпал на воскресенье, то выходной перенесен на понедельник, 2 мая. Во вторник, 3 мая, страна отдыхает за субботу, 1 января.

Следующая рабочая неделя тоже будет трехдневной. 9 мая Россия отметит День Победы. 10 мая будет выходной из-за переноса с воскресенья, 2 января.

Нерабочие праздничные дни не могут быть причиной уменьшения заработной платы.

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Экономика #Рынок труда
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Топ комментариев

Disobedient

Да это он так написал по своему раболепию. Угодник подхалим выражает преданность начальству. Показывает...

VALGOR

Ох и тяжко придётся простым немцам с таким правительством.... Не пора ли, на немецкий майдан???

karuto

Не глупее, но когда уровень жизни падает, а подачек от США нет, надо задуматься.

slavaynin

Будут сидеть и дуться как мышь на крупу)