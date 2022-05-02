Началась короткая рабочая неделя

Неделя началась в России с двух выходных — понедельника и вторника, на работу те, кто трудится по пятидневной неделе, выходя со среды, 4 мая.

1 мая — традиционный праздник, сейчас называемый Днем Весны и Труда. Так как в 2022 году он выпал на воскресенье, то выходной перенесен на понедельник, 2 мая. Во вторник, 3 мая, страна отдыхает за субботу, 1 января.

Следующая рабочая неделя тоже будет трехдневной. 9 мая Россия отметит День Победы. 10 мая будет выходной из-за переноса с воскресенья, 2 января.

Нерабочие праздничные дни не могут быть причиной уменьшения заработной платы.