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«Стелс‑омикрон» оказался самым заразным за всю историю пандемии

Источник:
ТАСС
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Фото: © sputnikvaccine.com

Подвид омикрон-штамма BA.2, или «стелс-омикрон» является самым заразным вариантом коронавируса за всю историю пандемии, сообщил глава группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90% от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что "стелс-омикрон" является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии», — сказал Хафизов.

По его словам, подлинии ВА.4 и ВА.5 в России пока не выявлено, и на данный момент в большинстве стран они встречаются достаточно редко. «Хотя в той же Южной Африке, где зародился "омикрон", их уже выявляют достаточно часто», — уточнил Хафизов.

«Что беспокоит —на данный момент в ЮАР наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, и при высокой доле BA.4 и BA.5 можно предположить, что связь с новыми штаммами имеется», — добавил ученый.

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