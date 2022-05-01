Начат прием заявлений на новые выплаты для детей

Семьи с невысокими доходами, в которых воспитываются дети от 8 до 17 лет, с 1 мая могут подавать заявления на новые ежемесячные выплаты, при этом будет выплачена сумма сразу за два месяца — апрель и май, сообщает Пенсионный фон России.

Заявление на выплату можно подать через портал госуслуг - форму для заполнения досрочно открыли с 26 апреля, и 1 мая заявки автоматически передадут в Пенсионный фонд России (ПФР).

Также с 1 мая заявления можно подать в очном формате в отделения ПФР. Клиентские службы фонда будут работать в праздничные выходные с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая по специальному графику. Информацию о приеме граждан в офисах опубликуют региональные отделения фонда.

При назначении выплаты проведут комплексную оценку нуждаемости: будут учитывать имущественную обеспеченность семьи и занятость родителей. Среднедушевой доход семьи должен быть меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.