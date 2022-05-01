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Начат прием заявлений на новые выплаты для детей

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Семьи с невысокими доходами, в которых воспитываются дети от 8 до 17 лет, с 1 мая могут подавать заявления на новые ежемесячные выплаты, при этом будет выплачена сумма сразу за два месяца — апрель и май, сообщает Пенсионный фон России.

Заявление на выплату можно подать через портал госуслуг - форму для заполнения досрочно открыли с 26 апреля, и 1 мая заявки автоматически передадут в Пенсионный фонд России (ПФР).

Также с 1 мая заявления можно подать в очном формате в отделения ПФР. Клиентские службы фонда будут работать в праздничные выходные с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая по специальному графику. Информацию о приеме граждан в офисах опубликуют региональные отделения фонда.

При назначении выплаты проведут комплексную оценку нуждаемости: будут учитывать имущественную обеспеченность семьи и занятость родителей. Среднедушевой доход семьи должен быть меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.

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Топ комментариев

Disobedient

Таких как эйдельман лучше всех себе заберите, пусть ваших детей учат и воспитывают. А то наших деток...

Disobedient

Да это он так написал по своему раболепию. Угодник подхалим выражает преданность начальству. Показывает...

karuto

Германия должна пойти на любые жертвы ради победы демократии над здравым смыслом.

VALGOR

Ох и тяжко придётся простым немцам с таким правительством.... Не пора ли, на немецкий майдан???