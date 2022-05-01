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Захарова заступилась за «Би‑2» после отмены концерта в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «казусом исполнителя» конфликт вокруг выступления группы «Би-2» в Омске.

Группа «Би-2» заявила, что ей не дали провести концерт в Омске, хотя они были готовы, власти региона сообщили, что группа отказалась выступать под патриотическим баннером с текстом «Zа Президента».

«Вся эта история вокруг Би2 — казус исполнителя, уверена. Так бывает: все хотят, как лучше, а не получается даже хорошо. Ни идеологии, ни политики там нет и близко», — написала в телеграм-канале Захарова.

Она отметила, что началась травля, которая у «цивилизованных» называется «культура отмены». Травить начали все всех. Она вспомнила слова президента, что «культура отмены» превратилась в «отмену культуры». И предложила, не повторять ошибки западных стран.

«Время требует от нас именно этого: всем сердцем почувствовать чужую боль и ради справедливости унять тщеславие. Не пользоваться моментом в конъюнктурных целях, гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны, сохранять достоинство, сплотиться и быть мудрыми. И еще. Любить друг друга», — написала представитель МИД РФ.

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