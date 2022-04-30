Virtus.pro дисквалифицировали из‑за нарисовавшего букву Z игрока

Российскую киберспортивную команду Virtus.pro по Dota 2 дисквалифицировали с турнира из-за того, что игрок Иван Pure Москаленко нарисовал букву Z на мини-карте во время официального матча.

Инцидент произошел во время паузы в матче против команды Mind Games в DPC-лиге Восточной Европы. Позднее Москаленко извинился за свой поступок. По его словам, этот рисунок у него получился неосознанно и он никого не хотел обидеть.

Представители компании Beyond the Summit, которая является организатором Dota Pro Circuit, сообщили, что Virtus.pro получила техническое поражение во всех последующих потенциальных матчах.

Сразу после этого Virtus.pro решил попрощаться с киберспортсменом, об этом организация сообщила в социальных сетях. Москаленко выступал за Virtus.pro с ноября 2021 года. После увольнения он поблагодарил клуб и тиммейтов за сотрудничество.

Плей-офф первого дивизиона DPC 2021/2022 S2 для СНГ проходит с 27 апреля по 2 мая. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 102,5 тысяча долларов и 920 очков Dota Pro Circuit. Коллективы также сражаются за три слота на мейджоре.