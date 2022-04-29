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Названа безопасная порция шашлыка для здоровья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мясо является достаточно тяжелым продуктом для организма, поэтому не стоит съедать более 300 граммов шашлыка за один присест, рассказала диетолог Мария Бакутина.

Кроме этого, специалист порекомендовала не смешивать разные виды шашлыка, так как это может вызвать тяжесть в желудке и привести к затруднению пищеварения. Также нельзя есть шашлык на голодный желудок.

«Застолье лучше начать со свежих овощей и салатов. После — есть шашлык, но не совмещать его с хлебом и быстрыми углеводами», — рассказала диетолог в интервью «Газете.Ru».

При этом она порекомендовала при застолье с шашлыками заменить майонез, кетчуп или соевый соус натуральным йогуртом или томатным соком. Бакутина отметила при этом, что жареное мясо также не стоит запивать газированными и крепкими алкогольными напитками.

Съедать приготовленное мясо лучше сразу. Хранить в холодильнике пожаренный шашлык можно не более 6-8 часов. «Особенно опасно есть мясо на вторые сутки — можно получить пищевое отравление», — подытожила диетолог.

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