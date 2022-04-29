Посол США обвинил Лаврова в ядерном шантаже

Посол США в России Джон Салливан раскритиковал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о растущей угрозе ядерной войны.

«Мы не поддадимся на ядерный шантаж, но также не потерпим бряцания ядерным оружием и балансирования на грани ядерного [конфликта]», — приводит ТАСС слова Салливана, сказанные в эфире CNN.

Посол заявил, что Вашингтон не планирует «ввязываться в безответственную полемику по отношению к ядерному оружию». США «готовы отразить ядерную агрессию против Соединенных Штатов», добавил он.

Лавров напомнил, что в январе «пятерка» постоянных членов Совбеза заявила о недопустимости ядерной войны. «Это наша принципиальная позиция, мы из нее исходим, и, конечно, мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало», — отметил он.

По словам главы МИД России, «опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления западных стран о якобы исходящей от Москвы ядерной угрозе —фейк. Западу не важно, что говорит Москва, значения слов искажаются и извращаются, что произошло и в случае с интервью российского министра, отметила она.