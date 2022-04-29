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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Конгресс США одобрил законопроект о ленд‑лизе для Украины

Источник:
РБК
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Палата представителей США одобрила законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза. В начале апреля законопроект поддержала верхняя палата конгресса — Сенат, теперь его должен подписать президент США Джо Байден.

Ленд-лиз — программа, по которой США сдавали в аренду или передавали в кредит военную технику союзникам во время Второй мировой войны. С марта 1941 года по август 1945-го США передали союзникам помощь по ленд-лизу на общую сумму более 50 миллиардов долларов, из них около 11 миллиардов долларов пришлось на СССР.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отметил что после принятия закона американский лидер должен будет в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки. «Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки Украине вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США», — приводит РБК его слова.

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий представили законопроект о поставках Украине оружия по ленд-лизу в начале января — до начала российской военной операции на фоне предупреждения СМИ и западных политиков о том, что Россия готовится ко вторжению в соседнюю страну.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие, поскольку это «не способствует поиску дипломатического решения конфликта».

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