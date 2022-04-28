Дачникам подсказали необычный способ борьбы с сорняками

Обычные листы картона помогут эффективно избавиться от сорняков на приусадебном участке, соответствующий пост появился на Reddit.

Пользователям посоветовали срезать сорняка до уровня земли, после чего накрыть почву листами картона и засыпать компостом. Сорняки не смогут прорасти повторно и через некоторое время погибнут, а затем картон будет переработан микроорганизмами в удобрение.

Такой способ экологичный и не требует постоянной прополки, отметил автор лайфхака. Однако для него потребуется закупить достаточное количество картона, так что назвать его дешевым нельзя.

Комментаторы отметили, что подобный метод хорошо подойдет тем владельцам участков, кто не хочет использовать для уничтожения сорняков химикаты.