НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автоэксперт дал пессимистичный прогноз по АвтоВАЗу

Источник:
Sibnet.ru
334 0
Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ попадает в очень сложную ситуацию после ухода Renault, так как останется без комплектующих, которые закупал генеральный партнер, такое мнение высказал автомобильный эксперт Сергей Асланян.

«Мы остаемся в ситуации, которая в принципе говорит о том, что мы производить не будем ничего: ни на площадке бывшего "Автофрамоса", который в Москве, ни в Тольятти. Потому что Renault как генеральный партнер выступала главным оператором по закупке комплектующих для всего своего концерна, и это были оптовые цены», — сказал Асланян RTVI.

Renault в рамках своей структуры распределяла, сколько коробок передач или двигателей пойдет на Renault, сколько на Nissan, сколько на АвтоВАЗ, сколько на Mitsubishi — «кому из сестер какие серьги достанутся», продолжил эксперт.

Поэтому, по его словам, цены были вполне приемлемые. Теперь же Renault как игрок, покупающий для российского автозавода комплектующие, уходит.

Renault собирается передать свою 68% долю в капитале АвтоВАЗа институту НАМИ с возможностью ее обратного выкупа в течение последующих 5-6 лет. Доля в московском автозаводе ЗАО «Рено Россия» должна перейти в пользу Москвы.

Еще по теме
Lada Vesta на полгода снимут с конвейера
Перечислены модели Lada, которые АвтоВАЗ не выпустит без Renault
Renault передаст долю в АвтоВАЗе «за рубль»
«Урал» перенесет производство мотоциклов из России в Казахстан
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Запад оценил реальную стоимость рубля
Филипп Киркоров показал свой особняк на полуострове
Обсуждение (0)
Картина дня
МИД ответит на американские меры «идиотического характера»
Российские операторы подняли цены
Две рабочие недели в мае будут короткими
Банки начнут выдавать льготную ипотеку под 9%
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

kolmak

Это США № 1 списке стран террористов

Dima73

Соединенные штаты Америки – глобальный спонсор мирового терроризма Глобальный процесс переформатирования...

pepelmetal

А какая разница? Новость то хорошая

_ASUS__

гитлер тоже заявлял о скором взятии москвы ... потом протрезвел расстроился и застрелился