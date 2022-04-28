Автоэксперт дал пессимистичный прогноз по АвтоВАЗу

АвтоВАЗ попадает в очень сложную ситуацию после ухода Renault, так как останется без комплектующих, которые закупал генеральный партнер, такое мнение высказал автомобильный эксперт Сергей Асланян.

«Мы остаемся в ситуации, которая в принципе говорит о том, что мы производить не будем ничего: ни на площадке бывшего "Автофрамоса", который в Москве, ни в Тольятти. Потому что Renault как генеральный партнер выступала главным оператором по закупке комплектующих для всего своего концерна, и это были оптовые цены», — сказал Асланян RTVI.

Renault в рамках своей структуры распределяла, сколько коробок передач или двигателей пойдет на Renault, сколько на Nissan, сколько на АвтоВАЗ, сколько на Mitsubishi — «кому из сестер какие серьги достанутся», продолжил эксперт.

Поэтому, по его словам, цены были вполне приемлемые. Теперь же Renault как игрок, покупающий для российского автозавода комплектующие, уходит.

Renault собирается передать свою 68% долю в капитале АвтоВАЗа институту НАМИ с возможностью ее обратного выкупа в течение последующих 5-6 лет. Доля в московском автозаводе ЗАО «Рено Россия» должна перейти в пользу Москвы.