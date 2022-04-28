Ученые ИЦиГ расшифровали геном малярийного комара

Группа ученых Института цитологии и генетики СО РАН в коллаборации с коллегами из США провели анализ генома нескольких видов малярийных комаров, это поможет бороться с возбудителями опасного заболевания, сообщает пресс-служба Института.

Комары-анофелесы известны как переносчики малярии, заболевания, которое ежегодно уносит сотни тысяч человеческих жизней. Эффективность существующих противомалярийных вакцин является довольно низкой. Наиболее распространенные способы борьбы с комарами-переносчиками (осушение болот и обработка территорий ДДТ) наносят существенный урон окружающей среде.

В этой ситуации, запрос на создание препаратов, которые бы действовали избирательно, исключительно на комаров, очень высок. И работа новосибирских ученых – еще один шаг к решению этой задачи.

Анализ генома поможет понять, как в ходе эволюции комары приспосабливаются к использованию человека или крупного рогатого скота в качестве кормовой базы, или как происходит адаптация к существующим инсектицидам.

«Это открывает новые методы борьбы с этими насекомыми – в том числе методами редактирования генома, например, при помощи цепной мутагенной реакции», — рассказал ведущий научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Вениамин Фишман.