НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин анонсировал внеплановую индексацию пенсий

Источник:
РИА Новости
536 4
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил проработать механизмы новой индексации пенсий и всех социальных пособий, заявление прозвучало в ходе выступления главы государства на заседании Совета законодателей.

«В ближайшее время будут приняты и конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере. Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы», — сказал Путин.

Помощник президента Максим Орешкин в середине апреля анонсировал внеплановую индексацию МРОТ и всех социальных выплат. Он отметил, что в настоящее время бюджет показывает рекордный профицит.

По словам Орешкина, это говорит о достаточном запасе финансовой прочности страны, поэтому социальные расходы на фоне санкционного давления не будут сокращаться, а напротив — увеличатся.

С 1 апреля в России планово проиндексировали на 8,6% социальные пенсии. Данная мера коснулась 4 миллионов человек. Ранее аналогичную индексацию сделали для гражданских неработающих и военных пенсионеров.

Еще по теме
Центробанк установил курсы валют на четверг
Европа обсудит конфискацию российских активов ради Украины
Кудрин предсказал России «очень сложную ситуацию»
Рубль обеспечат национальными богатствами
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Запад оценил реальную стоимость рубля
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
Обсуждение (4)
Картина дня
Путин анонсировал внеплановую индексацию пенсий
Европа обсудит конфискацию российских активов ради Украины
Центробанк установил курсы валют на четверг
Lada Vesta на полгода снимут с конвейера
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
42
Российские ракеты уничтожили у Одессы склад с западным оружием
30
Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов
28
Россия перекрыла газ Болгарии
26
Журналиста Владимира Соловьева хотели взорвать в машине
25
Зеленский пригрозил России выходом из переговоров