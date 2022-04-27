Путин анонсировал внеплановую индексацию пенсий

Президент России Владимир Путин поручил проработать механизмы новой индексации пенсий и всех социальных пособий, заявление прозвучало в ходе выступления главы государства на заседании Совета законодателей.

«В ближайшее время будут приняты и конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере. Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы», — сказал Путин.

Помощник президента Максим Орешкин в середине апреля анонсировал внеплановую индексацию МРОТ и всех социальных выплат. Он отметил, что в настоящее время бюджет показывает рекордный профицит.

По словам Орешкина, это говорит о достаточном запасе финансовой прочности страны, поэтому социальные расходы на фоне санкционного давления не будут сокращаться, а напротив — увеличатся.

С 1 апреля в России планово проиндексировали на 8,6% социальные пенсии. Данная мера коснулась 4 миллионов человек. Ранее аналогичную индексацию сделали для гражданских неработающих и военных пенсионеров.