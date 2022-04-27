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Алкоголь запретят продавать в центре Новосибирска 9 мая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мэрия Новосибирска запретит продажу алкоголя в стеклянной таре 9 мая в центре города и рядом с районными площадками празднования Дня Победы. сообщается в постановлении.

«На площади Ленина розничная продажа алкоголя будет запрещена в границах улиц Фрунзе, Каменской, Октябрьской магистрали, Ипподромской, Красного проспекта и Советской», — уточняет департамент.

Кроме центра, под действие ограничений попадут территории возле мест празднования Дня Победы и в других районах города, следует из проекта постановления. Расположенные там магазины и заведения общепита просят не продавать любые напитки в стеклянной таре, а летним верандам придется завершить работу в 23.00.

В этом году впервые после пандемии мероприятия в честь 9 мая пройдут очно, со зрителями. Состоится парад войск Новосибирского гарнизона, шествие «Бессмертного полка», областная молодежно-патриотическая акция «Свеча Памяти».

9 мая в 21.50 в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Михайловской набережной организуют артиллерийский салют, а за зданием Новосибирского государственного академического театра оперы и балета – праздничный фейерверк.

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