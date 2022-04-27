Госкорпорация «Роскосмос» построит 46 боевых комплексов стратегического назначения «Сармат», сообщил ее глава Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Вчера проводил оперштаб кооперации Роскосмоса по организации дальнейших испытаний "Сармата" — я возглавляю этот оперативный штаб… Всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения "Сармат", то есть они встанут в тех шахтах, где стоит "Воевода"», —сказал Рогозин.

Он отметил, что «все по плану идет», планируется в течение этого года вести летно-конструкторские испытания. Параллельно делаются серийные ракеты для оснащения первого полка в Красноярском крае — это Ужурская дивизия.

Это жидкостная ракета тяжелого класса, которая способна, по оценкам экспертов, доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс. В военном ведомстве отметили, что она обладает самой большой в мире дальностью.