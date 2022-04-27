Землетрясение произошло в Туве

Подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксирован в Туве в 287 километрах юго-западнее Кызыла, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 07.32 по московскому времени землетрясения находился примерно в 16 километрах от границы с Монголией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,7 балла по шкале MSK-64. Жалобы от населения не поступали.

Землетрясения на территории Тувы связаны с постепенным движением индийской тектонической плиты вглубь евразийской со скоростью 3-4 сантиметра в год, которое будет продолжаться еще десятки миллионов лет, говорил ранее завлабораторией Института нефтегазовой геологии и геофизики Иван Кулаков.