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Землетрясение произошло в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Туве

Подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксирован в Туве в 287 километрах юго-западнее Кызыла, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 07.32 по московскому времени землетрясения находился примерно в 16 километрах от границы с Монголией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,7 балла по шкале MSK-64. Жалобы от населения не поступали.

Землетрясения на территории Тувы связаны с постепенным движением индийской тектонической плиты вглубь евразийской со скоростью 3-4 сантиметра в год, которое будет продолжаться еще десятки миллионов лет, говорил ранее завлабораторией Института нефтегазовой геологии и геофизики Иван Кулаков.

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Сибирь #Тува #Происшествия
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