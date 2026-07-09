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Найдены тела двух пропавших в Туве девочек

Источник:
Sibnet.ru
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Поиски пропавших девочек в Туве
Фото: © телеграм-канал Вячеслава Ховалыга

Тела двух девочек нашли на берегу Енисея, сообщило СУ СК РФ по Республике Тыва. Предположительно, это школьницы, пропавшие 1 июля в Кызыле.

Две 12-летние подруги ушли погулять вечером 1 июля и не вернулись домой. Во время поисков на берегу Енисея были обнаружены их мобильные телефоны и обувь.

Тело одной девочки нашли в четверг, 9 июля, на берегу Енисея в районе села Сукпак. Через полчаса СК сообщил, что второе тело обнаружили у села Ийи-Тал.

«Процедура опознания находится в процессе, и мы ожидаем официальных итогов от следственных органов. Это тяжелые минуты для каждого из нас», — написал глава Тувы Вячеслав Ховалыг в телеграм-канале.

Изначально следствие рассматривало три версии: то, что девочки утонули, в их отношении совершили противоправные действия и суицид. Родственники рассказывали, что одна из девочек не умела плавать, вторая — немного. В день исчезновения была жара.

Во время поисков волонтеры пытались прорваться в один из домов в Кызыле, так как на него указала «шаманка». Возбуждены уголовные дела о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти, находившегося при исполнении должностных обязанностей.

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ЧП #Происшествия #Тува
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