НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Тувинцы едва не устроили самосуд из‑за пропавших девочек

Источник:
Sibnet.ru
108 0
Толпа пытается проникнуть в частный дом в поисках пропавших девочек в Туве
Фото: © кадр из видео

Толпа в Туве пыталась проникнуть в частный дом в Кызыле в поисках двух пропавших девочек. Глава МВД республики опроверг причастность его жителей к исчезновению детей.

Две 12-летние девочки пропали 1 июля. Во время поисков на берегу Енисея обнаружили мобильные телефоны детей и обувь одной из девочек.

Местные жители поверили словам ясновидящей и попытались проникнуть в дом № 73 по улице Колхозной. На место прибыли силовики, с людьми общался глава МВД Юрий Завьялов.

«Вы же знаете, горе объединяет, но здесь кто-то сказал одно — что причастен дом, второе… Жители республики приехали сюда. Но это нарушение общественного порядка. Я еще раз обращаюсь к жителям республики: Поверьте, следственные органы, правоохранительные органы, министерство внутренних дел проводят все мероприятия, чтобы разобраться с данной ситуацией. Лишний раз прошу не провоцировать», — заявил министр.

Дом, возле которого собралась толпа, «не причастен ни в коем случае», отметил Завьялов. По его словам, дела проверяются все версии, включая возможность трагедии на воде. Он подчеркнул, что результаты следствия имеет право озвучивать только руководитель Следственного комитета и следователи в рамках тайны следствия.

Еще по теме
Мужчину в Чите оштрафовали за мат в очереди за бензином
Тело пропавшей с матерью девочки нашли в Красноярском крае
Пять человек погибли при ударе дрона ВСУ по рынку в Токмаке
Дроны атаковали российское посольство в Швеции
смотреть все
ЧП #Происшествия #Тува
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Российский корвет отогнал от танкера корабль береговой охраны ФРГ
Новосибирская область ограничила заправку с 3.00 до 5.00
Кличко назвал удар по Киеву самым сильным с начала СВО
Большинство украинцев выступило за переговоры с Россией
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль
Кремль заявил, что помощь Запада Киеву выльется в большую войну
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд
Норвежец Холланд отправил Бразилию домой с ЧМ по футболу
Армия России
Россия предложила Украине прекратить обстрел Константиновки
Путин и Трамп
Кремль сообщил о разговоре Путина и Трампа
О самом главном
Почему женщины чаще видят цветные сны
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Когда переходить на «ты» с коллегами
Почему одни люди стареют быстрее других
Все статьи
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Топ комментариев

andrei703333

Требуется закон. О обязательном ношении медалей одновременно всех удостоенных наград. На пиджаке спереди,...

Uynachalnica

Ну, это уже неуважение к такому занятому человеку! Вручали бы, хотя бы по две сразу! Чтобы сэкономить...

колобок11

Мы наверное все тупые раз нам такую дичь впаривают. Их бы лет на 40 назад всех вернуть что бы их к стенке...

карат11

А на ночь, всё непосильно заработанное, пришпиливать к матрасу!