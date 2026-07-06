Тувинцы едва не устроили самосуд из‑за пропавших девочек

Толпа в Туве пыталась проникнуть в частный дом в Кызыле в поисках двух пропавших девочек. Глава МВД республики опроверг причастность его жителей к исчезновению детей.

Две 12-летние девочки пропали 1 июля. Во время поисков на берегу Енисея обнаружили мобильные телефоны детей и обувь одной из девочек.

Местные жители поверили словам ясновидящей и попытались проникнуть в дом № 73 по улице Колхозной. На место прибыли силовики, с людьми общался глава МВД Юрий Завьялов.

«Вы же знаете, горе объединяет, но здесь кто-то сказал одно — что причастен дом, второе… Жители республики приехали сюда. Но это нарушение общественного порядка. Я еще раз обращаюсь к жителям республики: Поверьте, следственные органы, правоохранительные органы, министерство внутренних дел проводят все мероприятия, чтобы разобраться с данной ситуацией. Лишний раз прошу не провоцировать», — заявил министр.

Дом, возле которого собралась толпа, «не причастен ни в коем случае», отметил Завьялов. По его словам, дела проверяются все версии, включая возможность трагедии на воде. Он подчеркнул, что результаты следствия имеет право озвучивать только руководитель Следственного комитета и следователи в рамках тайны следствия.