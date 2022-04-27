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Забайкальцы спутали номера служб спасения России и США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Жители Забайкальского края путают номера служб спасения США (911) и России (112), это приводит к тому что они вовремя не могут сообщить о пожаре, сказал в ходе прямого эфира «ВКонтакте» начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого ГУ МЧС Антон Маркелов.

«Каждый второй взрослый у нас не знает, куда сообщать. Путают с телефонами 911 – это телефон службы спасения Соединенных Штатов Америки. Практически каждый ребенок знает, куда сообщать в случае пожара. Но когда ребенок вырастает, то почему-то об этом забывает. Мы не знаем, почему они забывают эти элементарные три телефона — пожарной охраны, полиции и "скорой помощи"», — сказал Маркелов.

Он напомнил, что в случае любого возгорания нужно сообщать в пожарную охрану, чем быстрее, тем лучше. Телефон пожарной охраны – 101 с сотового, с городского – 01. Единый телефон службы спасения – 112.

На большей части Забайкальского края введен особый противопожарный режим. Проведение любых работ с применением открытого огня запрещено.

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